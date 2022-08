Fredriksen-selskab køber fire tankskibe for 222,5 mio. dollar

Skibsejeren SFL Corporation, som den norsk-cypriotiske shippingmagnat, John Fredriksen, står bag, har indgået en aftale om at købe fire suezmax-tankskibe til en pris af 222,5 mio. dollar, skriver selskabet i en meddelelse.

Købet bliver kombineret med en langtidskontrakt med et datterselskab af koncernen Koch Industries, der chartrer skibene for en seksårig periode. Aftalen forventes at indbringe SFL ca. 250 mio. dollar.