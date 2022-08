Wallenius Wilhelmsen omlægger sin gæld til grønne lån

Det norske bilrederi Wallenius Wilhelmsen har i andet kvartal gjort sin gæld grøn.

Nærmere bestemt har selskabet i perioden sikret sig grøn finansiering for omkring 944 mio. dollar, oplyser rederiet i sit regnskab for andet kvartal. Det består af grønne obligationer udstedt i april for i alt 1,2 mia. norske kroner, eller tæt på 144 mio. dollar, efterfulgt af såkaldt grønne lån for i alt 800 mio. dollar indgået i slutningen af juni.