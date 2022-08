Det første skib i ukrainsk korn-korridor er sejlet til Syrien

Det efterhånden verdensberømte tørlastskib Razoni, der 1. augist blev det første skib til at forlade Ukraine med korn via den korridor, der blev behandlet på plads af Ukraine og Rusland med FN og Tyrkiet, er angiveligt sejlet til en havn i Syrien.

Skibet slukkede for sit transponder-signal fredag, efter at lasten var blevet afvist af den oprindelige køber i Libanon på grund af stor forsinkelse. Nu ligger skibet så ud for havnen Tartus i det nordvestlige Syrien, skriver Financial Times med henvisning til satellitbilleder af skibet.

Skibets senest kendte lokation er ud for kysten af Cypern, hvorefter signalet blev afbrudt.

Handel med korn og fødevarer med Syrien udgør ikke brud på sanktionerne mod landet, hvor der har været borgerkrig i mere end ti år. Data viser ifølge Financial Times da også, at skibet Razoni kaldte i Tartus hele tre gange i løbet af sidste år.

Ukraines transportministerium udtaler igennem den ukrainske ambassade i Libanon, at hverken skibet eller dets last er Ukraines ansvar, når skibet har forladt en ukrainsk havn, skriver Ritzau.

”Vores opgave har været at genåbne havne til transport af korn, og det er blevet gjort, lyder det i udtalelsen, hvor det også gøres klart, at ministeriet ikke har information om, hvor skibet befinder sig.”

Ukraine har beskyldt Syrien for, gennem Rusland, at have fået fat i store mængder korn fra landet siden krigen startede, mens Rusland har afvist beskyldningerne. Og i slutningen af juni afbrød Ukraine sine diplomatiske forbindelser til Syrien, efter styret i Damascus valgte at anerkende de to ukrainske regioner Luhansk og Donetsk som uafhængige.

Lasten på skibet, der nærmere bestemt består af 26.000 tons majs, er siden afvisningen i Libanon blev købt og solgt flere gange, og blandt andet blev 1.500 tons aflastet i Tyrkiet undervejs.

Rusland har endvidere en stor flådebase liggende tæt ved havnen i Tartus.

