Höegh Autoliners satser på fremtid med elbiler på dækket – og ammoniak i motoren

Höegh Autoliners har set ind i fremtiden. Bilrederiets moderne skibsflåde kommer i løbet af en årrække til næsten udelukkende at transportere elbiler, og det vil ske på specialbyggede skibe, hvis motorer drives af grøn ammoniak.

Den vision udstikker rederiets CFO, Per Øivind Rosmo, i et interview med ShippingWatch i anledning af, at Höegh Autoliners netop har leveret et rekordregnskab med en fremgang på næsten 50 pct. i nettoverskuddet.