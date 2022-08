Australsk minister kritiserer Svitzer i strid om overenskomster

Den australske arbejdsminister, Tony Burke, har kritiseret det Maersk-ejede selskab, Svitzer, for at forsøge at opsige en overenskomst med flere maritime fagforeninger, skriver dagbladet The Australian.

I en tale til arbejdsgiverforeningen Australian Industry Group giver ministeren slæbebådsselskabet hårde ord med på vejen i forbindelse med en strid, der har stået på længe, og som fredag førte til strejker blandt Svitzers ansatte i 10 australske havne.