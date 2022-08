Forsikring holder dansk rederi fra at vende tilbage til Ukraine

Med yderligere fire skibe søndag har i alt otte skibe nu forladt ukrainske havne med korn efter indgåelsen af en kornaftale mellem Ukraine og Rusland.

Hos det danske rederi Lauritzen Bulkers, der før krigen i Ukraine sejlede med korn fra landet, vil man gerne være med igen.

”Jeg synes, at det er utrolig positivt, at man endelig kan begynde at få noget af det korn ud fra Ukraine, når der er så stor mangel på fødevarer, som der er i øjeblikket,” siger Niels Josefsen, adm. direktør i Lauritzen Bulkers.

”Og det vil vi selvfølgelig gerne være en del af.”

Manglende mulighed for at tegne international forsikring holder dog tørlastrederiet tilbage. Men også andre faktorer er med i overvejelserne.

”Det er en risikoanalyse, som skal foretages, og som skal sige, at det kan gøres inden for en rimelig risiko. Og det er selvfølgelig specielt over for besætningen, at vi kan sige til dem med god samvittighed, at det her er sikkert, og vi har vurderet det,” siger direktøren.

Han fortæller, at omkring fem pct. af virksomhedens forretnings-område var i Ukraine, før krigen brød ud. I stedet er skibene blev flyttet til andre kornruter. De otte skibe, der er sejlet fra ukrainske havne, var alle i havnene, da krigen brød ud.

Men lørdag kom det første udenlandske skib til Ukraine via Sortehavet for at blive lastet med korn. Og Niels Josefsen forestiller sig, at tempoet snart kan blive sat op for eksporten fra Ukraine.

”Det kræver, at der er ro i en vis periode, så en risikoanalyse kan laves. Jeg vil sige, at hvis der er ro på i en uges tid eller fjorten dage, så vil forsikringsselskaberne komme på banen, og så vil man forholdsvis hurtigt kunne se, at eksporten stiger,” siger han og fortsætter:

”Men det er samtidig store volumener, vi taler om. 20 mio. tons er ikke noget, som man bare lige flytter. Det vil kræve omkring 500 skibe, og det tager lang tid, inden man får det mobiliseret.”

Et andet dansk tørlastrederi, der også sejlede fra Ukraine inden krigen, er Norden. Men her er der ikke udsigt til at vende tilbage til Ukraine snart.

”Lige nu er det politisk og farligt. Vi venter og ser det hele an,” siger kommunikationsdirektør Anne-Louise Dam-Rasmussen fra Norden.

