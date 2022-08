Norden opjusterer for fjerde gang i år

Rederiet Norden opjusterer indtjeningsforventningerne for fjerde gang i år efter et skift i markedseksponeringen mod produkttank fra tørlast i andet kvartal.

Det fremgår af en meddelelse fra Norden torsdag eftermiddag.

Norden venter nu et resultat i 2022 på 560-640 mio. dollar svarende til cirka 4,1-4,7 mia. kr. mod tidligere ventet 420-500 mio. dollar.

Rederiet har i andet kvartal kunnet kapitalisere på sit skift i markedseksponering fra tørlast til produkttank ved at have mere last end tonnage i tørlast.

Yderligere drager rederiet også fordel af et exceptionelt stærkt marked for produkttank.

”Udover at sikre os mod tab i et faldende tørlastmarked har Norden aktivt taget store mængder last ind til høje rater og drager nu fordel af efterfølgende tonnage til lavere rater,” siger administrerende direktør Jan Rindbo i meddelelsen.

Norden aflægger regnskab for andet kvartal den 18. august.

Aktien stiger 2,3 pct. til 330 kr.

