Leverandører øjner nye ordrer efter energiselskabernes store overskud

De store olie- og gasselskaber er for alvor begyndt at sætte turbo på indtjeningen, hvor senest storspillere som Equinor og Wintershall kom med mangedoblede overskud for andet kvartal som en udløber af de høje priser.

Det er især sød musik for leverandørerne lidt længere nede i offshore-fødekæden, der længe har ventet på, at olieselskaberne kan generere penge at investere med, så der kan komme gang i forretningen i en branche, der reelt har døjet med lav efterspørgsel siden olieprisen styrtdykkede i 2014.