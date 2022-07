Mærsk optakt: Ny opjustering lurer da ventet afmatning skubbes

En ny opjustering kan være på vej fra verdens næststørste containerrederi, A.P. Møller-Mærsk, der løfter sløret for det seneste kvartalsregnskab på onsdag.

Det er vurderingen fra Sydbank, mens også de generelle konsensusestimater peger mod et driftsresultat, der kan overgå Mærsks egne forudsigelser.

Mærsk løftede senest sine forventninger i april, og dengang spåede rederiet et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på cirka 30 mia. dollar - løftet fra tidligere ventet 24 mia. dollar.

Blandt analytikerne lyder konsensus imidlertid på 32,3 mia. dollar, viser estimater indsamlet af Bloomberg News fra op til 22 analytikere.

Det skyldes ifølge Sydbank, at den normalisering, som Mærsk har forudset skal begynde at sætte ind tidligt i andet halvår, ser ud til at rykke længere væk.

”Under Mærsks aktuelle indtjeningsprognose er der indregnet en antagelse om, at containermarkedet vil normalisere sig tidligt i første halvår 2022. Vi ser ganske vist en afmatning i efterspørgslen efter varer og gradvist faldende fragtrater, men fragtpriserne er stadig på meget høje niveauer, og industriens leveringspålidelighed er fortsat i kælderen,” skriver Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker i Sydbank, i en analyse.

”I vores optik ser der derfor ikke ud til at være en normalisering lige om hjørnet. Vi forventer derfor, at Mærsk vil løfte indtjeningsprognosen for at afspejle en langsommere normalisering end først antaget,” skriver han videre.

Sydbank går samtidig lidt højere end konsensus og forudser et driftsresultat (EBITDA) omkring 33 mia. dollar for hele 2022.

Rater er faldet i syv uger

For andet kvartal alene venter analytikerne 8798 mio. dollar fra driften, som skal ses i forhold til 5064 mio. dollar i andet kvartal 2021.

”Nedlukningerne i Kina har tynget i starten af kvartalet, men kombinationen af den løbende genåbning og aktive havneterminaler i området bør afbøde konsekvenserne af nedlukningerne. Samtidig forventer vi, at højsæsonen er sket tidligt i år som følge af de ineffektive forsyningskæder og lange leveringstider, hvilket har en understøttende effekt på efterspørgslen i kvartalet,” skriver Sydbanks Mikkel Emil Jensen.

I de seneste syv uger op til regnskabet er spotraterne på containerfragt ud af Kina faldet. Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra den kinesiske storby til en række destinationer verden over, faldt senest med 2,7 pct. til 3887,85 ugen før regnskabet.

Gennem hele sidste år blev fragtraterne sendt kraftigt i vejret af massiv efterspørgsel efter coronakrisens første nedlukninger samt bøvl med udbuddet af forskellige årsager, og den udvikling fortsatte også ind i januars første uge, hvor SCFI igen satte rekord.

Derefter faldt indekset 17 uger i træk til 4147,83 i ugen, der sluttede 13. maj. Herefter steg indekset fire uger i streg til 4233,1 i ugen frem til 10. juni.

Konkurrent har hævet prognose

Konkurrenten Hapag-Lloyd har også netop været på banen med en opjustering. Det tyske containerederi venter nu et driftsresultat før af- og nedskrivninger på 19,5-21,5 mia. dollar i 2022 mod tidligere ventet 13,6-15,5 mia. dollar og et driftsoverskud (EBIT) på 17,5-19,5 mia. dollar fra før 12,5-14,5 mia. dollar.

Forventningerne er belagt med en vis usikkerhed som følge af forstyrrelser i forsyningskæderne, coronapandemien og krigen i Ukraine, fremgik det.

I første halvår af 2022 realiserede selskabet et EBITDA-resultat på 10,9 mia. dollar og et driftsoverskud (EBIT) på 9,9 mia. dollar, viste den foreløbige opgørelse torsdag.

