Prins Felix skal starte på CBS' shippinguddannelse

Danske prins Felix, der er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, skal læse en bachelor inden for shipping.

Over for B.T. bekræfter prins Felix, at han skal starte på Copenhagen Business Schools shippinguddannelse International Shipping and Trade.

”Jeg skal starte på International Shipping and Trade på Copenhagen Business School (CBS, red.),” siger han.

Shippingbacheloren på CBS havde i år rekordoptag, hvor 75 ansøgere blev optaget. I alt søgte 559 ind på uddannelsen, som 149 ansøgere havde som førsteprioritet, og det krævede et karaktergennemsnit på 10 at blive optaget.

Prinsen har siden efteråret 2021 været trainee hos Maersk, hvor interessen for shipping er opstået.

”Efter min trainee stilling hos Maersk har jeg fået en bredere forståelse for industrien og ser frem til at studere den,” lyder det fra prins Felix.

Prins Felix’ storebror, prins Nikolai, afsluttede i juni sin bacheloruddannelse fra CBS i Business Administration and Service Management.

