Italienske d’Amico oplever markant fremgang i andet kvartal

Det italienske produkttankrederi, d’Amico International Shipping, har som mange af konkurrenterne oplevet en markant fremgang i de seneste måneder, og det afspejles i selskabets halvårsregnskab.

Rederiet fik i årets første halvdel et nettooverskud på 19,2 mio. dollar og et driftsresultat (EBITDA) på 66,2 mio. dollar. Det beskriver d’Amico i en meddelelse som ”et meget stærkt resultat”, der er opnået ”på baggrund af et dynamisk produkttankmarked”.