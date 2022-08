Zacho: ”Det handler om bæredygtighed – og om at opføre sig ordentligt”

Når Mads Peter Zacho i dag træder ind ad døren som ny CEO for rederiet Navigator Gas, bringer han både mange års shipping-erfaring og en solid grøn profil med sig.

Siden 2020 har den 53-årige Zacho, der forinden bl.a. tilbragte fire år i chefstolen hos rederiet J. Lauritzen, holdt pause fra topposterne i shippingbranchen ved at arbejde for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.