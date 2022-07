75 pct af den samlede flåde vil ikke overholde miljøkrav med ny regulering

Med nye krav til skibsdesign står størstedelen af den globale flåde ikke at kunne overholde krav om bæredygtighed og energieffektivitet, som det ser ud lige nu.

EEXI er et nyt indeks, der siger noget om de eksisterende skibes energieffektivitet, og hvor meget energi et skib benytter på at fragte en vare et bestemt stykke vej. Indekset er et initiativ fra IMO, der sammen med CII-indekset træder i kraft fra 2023.