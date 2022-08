Boom i olie, gas og vindkraft giver fulde skibe hos United Heavy Lift

Skibene er stort set fuldt bookede i 2023, og fremtiden tegner lys for heavy lift-rederierne takket være et uventet comeback til olie- og gassektoren og et kommende boom inden for offshorevind.

Sådan ser verden ud fra United Heavy Lifts (UHL) kontorer på havnefronten i Hamborg, og Andreas Rolner, der er direktør og partner i UHL, er ikke bekymret for, at inflation, krig og corona kan blive en alvorlig trussel mod forretningen i de kommende år.