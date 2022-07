Amerikanske investorer er vendt tilbage til shippingsektoren

Enhver erfaren shippingaktør ved, at shipping er en cyklisk og omskiftelig sektor. For cirka 10 år siden fik amerikanske investorer sig en kold skyller efter at have investeret i sektoren, netop da opsvinget toppede for derefter at blive afløst af nedgang.

Men ifølge analytikere og Golden Oceans CEO Ulrik Andersen er de amerikanske investorer nu vendt tilbage.