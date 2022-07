CEO i Flex LNG om amerikanske investorer i shipping: Markedet må ikke blive for hedt

Amerikanske investorer viser igen interesse for shippingmarkedet, og Øystein Kalleklev, der er CEO i FLex LNG, ser flere fordele ved, at amerikanerne igen åbner pengepungen for at investere i sektoren efter en kølig periode.

Flex LNG’s topchef vil dog foretrække, at amerikanernes tilbagevenden ikke fører til, at markedet bliver for ”ophedet”.