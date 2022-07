NGO om Maersks exit fra ICS: Fra én fodslæbende lobbyorganisation til en anden

Den belgiske NGO Transport & Environment kritiserer Maersk for blot at skifte fra én ”fodslæbende” lobbyorganisation til en anden. Rederiets beslutning vil ikke have nogen reel betydning i kampen mod klimaforandringer, udtaler NGO’en til ShippingWatch.

Maersk besluttede i sidste uge at forlade lobbyorganisationen International Chamber of Shipping (ICS) efter at have siddet med i bestyrelsen i ti år. Til Finans forklarede Maersk, at man én gang om året gennemgår sine medlemskaber ”for at sikre, at de erhvervsorganisationer, som vi er medlem af, lobbyer på linje med målene i Parisaftalen.”