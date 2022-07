Zeronorth indgår aftale med Unifeeder om optimering af hele flåden

Det digitale selskab Zeronorth og feederrederiet Unifeeder har indgået en aftale, der skal fremme effektiviseringen af hele rederiets flåde.

Aftalen indebærer implementering af Zeronorths teknologier på hele Unifeeders flåde, der består af 90 skibe. Teknologien gør det muligt at få fuld gennemsigtighed over et skibs rejse med henblik på at reducere og optimere bl.a. brændstofforbrug og CO2-udledning.