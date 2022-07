NGO'er kræver milliardinvesteringer fra containerrederier forud for stor shoppingdag

NGO’erne Seas at Risk og Pacific Environment forlanger af verdens ti største containerrederier, at de investerer mindst 95 mia. dollar af overskuddet fra shoppingdagen Amazon Prime Day i næste uge i klimavenlige opgraderinger af deres fremdriftssystemer.

Den specifikke sum er baseret på et estimat fra Global Maritime Forum om, at det gennemsnitligt vil kræve 70-95 mia. dollar i årlige investeringer over de næste 20 år, hvis shippingsektoren skal nå Paris-aftalens mål for 2050.