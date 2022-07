MPP-rater stiger fortsat men økonomisk recession lurer forude

Efter et lille dyk i maj er raterne for multipurpose-skibe igen svagt opadgående, men risikoen for en global recession skaber tilbageholdenhed i sektoren ifølge Toepfers MPP-indeks for juli måned.

Toepfers indeks for juli måned viser en gennemsnitlig MPP-dagsrate på 23099 dollar for timecharter mod 22760 dollar i juni måned. Under et lille fald i maj nåede MPP-raterne ned på 22577 dollar efter at have passeret et hidtidigt højdepunkt med dagsrater på 22764 dollar i april.