Skib knækket i to under tyfon: Håbet svinder for besætning

Der er kun et ”meget spinkelt” håb om at finde 27 besætningsmedlemmer, der befandt sig på et skib under tropisk storm nær Hongkong.

Det oplyser Hongkongs regerings Flying Service, der står for luftpatruljering og redningsoperationer, søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skibet brækkede under de seneste dages voldsomme vejr i Det Sydkinesiske Hav over i to dele.

Lørdag blev tre besætningsmedlemmer reddet fra skibet. Myndighederne har ikke oplyst, hvilket flag skibet sejler under, eller hvilket rederi der ejer det.

Men der befandt sig i alt 30 på skibet, og flere af de resterende besætningsmedlemmer befinder sig formentlig ikke længere på fartøjet, har overlevende fortalt myndighederne.

I området omkring skibet blev der registreret meget høje vindhastigheder og bølger på op til ti meter. Det oplyste myndighederne lørdag ifølge AFP.

Søndag fortsætter operationen med et udvidet søgeområde.

Hongkong har sendt i alt ni fly til at stå for rednings- og bjærgningsoperationen sammen med styrker fra Kina.

Hongkongs beredskab fik besked om skibets store problemer natten til lørdag dansk tid svarende til 07.25 lokal tid.

Fartøjet befandt sig omkring 300 kilometer sydvest for Hongkong, da det fik ”markante skader og gik i to stykker”. Det oplyste redningsmyndigheden lørdag.

I selve Hongkong medførte stormen kraftig regn og stærke vinde.

Det resulterede i lukkede butikker og begrænsninger af offentlig transport.

