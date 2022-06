Mindst ti døde efter ulykke med giftig gas på havn i Jordan

En ulykke med giftig gas har mandag dræbt mindst ti personer i Jordans eneste havneby, Aqaba, ved Det Røde Hav.

Det skriver det britiske medie BBC.

Mindst 200 personer skal desuden være ved at blive behandlet på lokale hospitaler efter at være blevet udsat for gassen.

Aqabas sundhedschef, Jamal Obeidat, oplyser, at hospitalerne ikke har kapacitet til at modtage yderligere patienter.

”De tilskadekomnes tilstand er alt fra mellemkritisk til kritisk,” siger han.

Videobilleder fra den statsejede tv-station Al-Mamlaka viser en container, der er ved at blive løftet over på et skib i havnen. Kranen taber containeren, der eksploderer og udsender en stor røglignende sky af gul gas.

Man kan også se folk på havnen skynde sig væk fra området.

Myndighederne har opfordret byens borgere til at lukke vinduer og holde sig indendørs. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Civilforsvaret i Jordan er rykket ud til havnen i Aqaba for at hjælpe med oprydningen. Det er ikke oplyst, hvilken gas der var i containeren.

Havnen i Aqaba er Jordans eneste søvej og et centralt knudepunkt for landets import og eksport af varer. Det skriver nyhedsbureauet AFP.