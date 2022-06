Eimskip går til Islands højesteret efter afvist skatteappel

En snart fem år gammel skattesag mellem containerrederiet Eimskip og de islandske myndigheder skal nu behandles af landets højesteret.

En appeldomstol afviste i sidste uge Eimskips argumenter for, at rederiet bør slippe for at betale skat i Island af sine udenlandske datterselskabers aktiviteter. Derfor appellerer Eimskip nu til landets højeste retsinstans.