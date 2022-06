Knap 250 skibe er forladt og tusindvis af søfolk mangler betaling

Skibsredere har efterladt 247 skibe og 3623 søfolk verden over til deres egen skæbne uden at sørge for, at søfolkene kan vende hjem, viser en opgørelse fra den australske organisation Rightship, der arbejder med miljø og sikkerhed i den maritime industri.

De 247 fartøjer ganske enkelt forladt af deres ejere, og besætningerne er strandet uden betaling og hjemrejse ifølge opgørelsen fra Rightship, der betegner omfanget af efterladte skibe og søfolk som ”opsigtsvækkende”.