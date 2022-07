Maersk Tankers om krænkelser i shipping: Det handler om at bryde "tilskuereffekten"

Man er nødt til at arbejde med krænkelsessager som noget, der hele tiden kan ske, hvis man skal have nogen forhåbninger om at kunne ændre en kultur.

Sådan lyder det fra Maersk Tankers HR-direktør, Annelise Goldstein, da ShippingWatch møder hende på hovedkontoret på Amager. Kort tid forinden interviewet er containerrederiet A.P. Møller-Maersk netop blevet sagsøgt ved en domstol i New York af to kvinder. De beskylder rederiet for ikke at beskytte dem, da de blev udsat for henholdsvis voldtægt og seksuelle krænkelser.