DFDS skal have ny koncerndirektør for færgedivisionen

Koncerndirektør Peder Gellert Pedersen, der i mere end ti år har haft ansvaret for DFDS’ største forretningsområde, går på pension 1. august. Afløseren er ikke offentliggjort. Et godt bud er chefen for DFDS’ forretning i Middelhavet.