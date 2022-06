DFDS er stadig under lup hos franske konkurrencemyndigheder

Selv om DFDS og rivalen P&O Ferries begge har bøjet sig og ændret på en samarbejdsaftale i Den Engelske Kanal efter pres fra de britiske konkurrencemyndigheder, er sagen ikke endeligt afklaret.

For det første har konkurrenter eller andre tredjeparter mulighed for indtil den 4. juli at komme med eventuel kritik til de britiske konkurrencemyndigheder, CMA, om ændringerne i aftalen mellem DFDS og P&O Ferries.