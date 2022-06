Rindbo efter ny Norden-opjustering: "Jeg tror godt, at man kan forvente en opbremsning i tørlastmarkedet"

Med et stærkt opadgående marked inden for tank, har Norden skruet ned for forventningerne til tørlastmarkedet.

Det betyder, at det danske tørlast- og tankrederi har flyttet langt størstedelen af sin eksponering over på tank og samtidig ”neutraliseret” sin position i tørlast, lyder det fra CEO Jan Rindbo i et interview med ShippingWatch.