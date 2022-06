Xeneta-kunder forudser stigning i fragtrater efter Shanghais genåbning

De allerede høje fragtrater vil stige yderligere med genåbningen af millionbyen Shanghai.

Det forudser størstedelen af de kunder, som analysehuset Xeneta har spurgt i en undersøgelse. 69 pct. af kunderne forventer, at ophobningen af gods til tvinge raterne op, når det for verdenshandelen så vigtige knudepunkt for alvor lukker op igen efter sin corona-relaterede nedlukning.