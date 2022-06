Biden underskriver shippinglov og langer ud efter rederier

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har torsdag underskrevet en ny lov, der skal sikre lavere fragtpriser. Præsidenten fremhævede samtidig, at loven er endnu et af regeringens tiltag i kampen mod inflationen, skriver Bloomberg News.

Den nye lovgivning, der har støtte fra begge partierne i Kongressens to kamre, skal blandt andet modvirke flaskehalse i søtransporten, da Federal Maritime Commission i USA tildeles redskaber til at forhindre, at rederier på ”urimelig” vis nægter at anvende ledig kapacitet til amerikansk eksport.