Fra anonym blog til søgsmål mod Maersk: Få overblikket

Efterår 2021: Blogindlæg får Maersk til at suspendere officerer

I et blogindlæg den 28. september 2021 fortæller en anonym kvinde om en voldtægt på et Maersk-skib i 2019, hvor hun var i praktik. Indlægget får Maersk til at suspendere fem søofficerer og indlede en undersøgelse af sagen.

Februar 2022: Maersk fyrer fem ansatte efter undersøgelse

Fem ansatte fyres i kølvandet på den undersøgelse, Maersk satte i gang. Der var tale om kaptajnen, maskinmesteren og den tredje assisterende maskinmester samt første og anden maskinmester, der blev afskediget, oplyste Maersk til ShippingWatch.

Maersk oplyste dog også, at det ikke havde været muligt at finde nogen beviser på voldtægt. Alligevel blev de fem ansatte fyret på grund af overtrædelse af alkoholpolitik samt manglende samarbejde om efterforskningen, lød det.

”På grund af Maersk Line Limiteds (MLL) manglende evne til at tale med nogen af de involverede parter med hensyn til kadettens påstande om seksuelle overgreb, er MLL ikke i stand til at foretage nogen konklusioner med hensyn til voldtægtsanklagen,” skrev Maersk i en kommentar.

11.-13. juni 2022: Ny sag kommer frem - Maersk erkender problem

DR bragte søndag historien om en 31-årig skibskok hos Maersk, som fortalte om upassende beskeder fra sin Maersk-kaptajn. Over for DR erkendte Maersks flådechef Palle Laursen, at Maersks håndtering af krænkelsessager ikke har været god nok, og at rederiet har et problem med krænkende og grænseoverskridende adfærd blandt de ansatte til søs.

”Jeg vil ikke komme med et konkret tal (for antallet af sager om krænkende adfærd, red.), men nok til at vi anerkender, at vi har et problem,” sagde han til mediet.

Efterfølgende erkendte også brancheforeningen Danske Redeirer over for ShippingWatch, at der hersker et generelt problem med krænkelser i branchen.

Dertil varslede erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han har sat Søfartsstyrelsen i gang med at lave en undersøgelse af arbejdsforholdene på de skibe, der sejler under dansk flag.

14. juni 2022: Maersk sagsøgt - anonym kvinde står frem

Hope Hicks fortalte i et anonymt blogindlæg sidste år om en voldtægt ombord på et Maersk-skib. Nu står hun frem med navn og billede og har netop sagsøgt shippingselskabet. | Foto: Maritime Legal Solutions

Tirsdag kunne ShippingWatch fortælle, at to kvinder har sagsøgt Maersk ved en domstol i New York med beskyldninger mod containerrederiet for ikke at beskytte kvinderne, da de blev udsat for henholdvis voldtægt og seksuelle krænkelser.

Den ene af kvinderne – Hope Hicks – skrev det anonyme blogindlæg fra sidste år, hvor hun fortalte om en voldtægt ombord på et Maersk-skib i 2019, hvor hun var i praktik.

”Jeg vil have retfærdighed, men jeg vil også have en forandring i industrien. Der er et system i den her industri, der gør det meget svært for ofre at stå frem. Jeg håber, at søgsmålet giver andre mod til at stå frem,” sagde Hope Hicks i et interview med ShippingWatch tirsdag aften dansk tid.

I en skriftlig kommentar til ShippingWatch lød det fra Maersk, at rederiet ikke kan kommentere ”de personsager, som verserer”, men at selskabet er ”dybt berørt over de sager, som er kommet frem.”

