Maersk Air Cargo underskriver overenskomst med Dansk Metal

Maersks nye luftfragtselskab Maersk Air Cargo har indgået en overenskomst for piloterne med Dansk Metal, hvilket på sigt kan give flere hundrede nye pilotstillinger.

Det skriver Danske Metal, der oplyser, at Claus Jensen fra Dansk Metal og Peter Corfitsen fra Maersk Air Cargo i dag har underskrevet den nye overenskoms.

Flyene i Maersk Air Cargo , der får base i Billund Lufthavn, skal flyves af piloter fra Metal Luftfart, der er en del af Dansk Metal.

Det forventes, at aftalen giver cirka 75 nye pilotstillinger i år og på sigt flere hundrede nye pilotstillinger.

Det har dog skabt stor utilfredshed hos Flyvebranchen Personale Union, FPU, der ellers i mange år har været ansvarlig for overenskomstdækningen af cargoaktiviteterne i det andet Mærsk-ejet cargo flyselskab Star Air. Der var således også lagt op til, at der skulle forhandles nye separate overenskomster på plads med FPU, da Mærsk tilbage i april lancerede det nye Maersk Air Cargo.

Det skriver Check-In.dk.

Men FPU blev valgt fra på falderebet til fordel for Dansk Metals nye luftfartssektion Metal Luftfart, som også organiserer piloterne hos SAS - bortset fra piloterne i SAS-datterselskaberne Connect og Link, hvor FPU har overenskomsten.

”Det ligner, at den her nye aftale kommer til at sænke arbejdsvilkårene på cargoområdet, der ellers har været i stor vækst både før og efter coronakrisen, og hvor Mærsk i forvejen er en stærk og sund spiller. Mens de underbyder vilkår i Mærsk-regi, vil Metal Luftfart strejke mod SAS, der er på afgrundens rand. Det er meget svært at forstå,” siger Thilde Waast, der er formand i FPU, til Check-In.dk.

Maersks flyselskab øgede indtjeningen i 2021

Maersk skruer op for luftfragt og nye fly