DFDS og P&O Ferries foreslår ændringer i aftale for at imødekomme myndighed

DFDS og P&O Ferries har foreslået ændringer til selskabernes indbyrdes aftale for at imødekomme de britiske konkurrencemyndigheders bekymringer omkring samarbejdet i Den Engelske Kanal.

Det skriver de britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA), i en meddelelse ifølge Bloomberg News.

De to færgerederier har over for CMA bekendtgjort, at de i fremtiden ikke vil oplyse hinanden om, hvor mange færgeoverfarter der sejles, og at de vil begrænse antallet af aflyse overfarter samt ændre den eksisterende aftale.

Derudover vil aftalen mellem selskaber blive ændret, så det fremgår tydeligt, at der ikke er koordineret et fast antal fragtkunder, som hvert selskab må sejle med.

CMA vil nu gennemgå parternes indrømmelser og konsultere en tredjepart inden den 4. juli.

Den hidtidige aftale mellem DFDS og P&O Ferries har ifølge Bloomberg News skabt bekymring hos den britiske konkurrencemyndighed for højere priser og færre sejlture mellem Dover og Calais.

Samarbejdet mellem DFDS og P&O Ferries blev indgået i maj 2021 ”for at styrke færgeproduktet til fragtkunder gennem lavere ventetid, og samtidig gøre færgeinfrastrukturen mellem Storbritannien og EU mere effektiv”.

I november samme år kom det frem, at de britiske konkurrencemyndigheder havde aftalen under lup.

