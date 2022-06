Mærsk vil skabe kulturændring efter ny omfattende undersøgelse

Mærsk er på vej med en stribe forandringer, efter en ny omfattende undersøgelse af kvinders forhold har vist, at der er store udfordringer med chikane.

Det skriver Berlingske.

”Vi har gennemført en undersøgelse af det her, og der er kommet en række nye sager frem. Det er helt uacceptabelt, og det viser, at vi skal have skabt en kulturændring ombord på vores skibe,” siger Palle Laursen, flådechef i Mærsk, til mediet.

Ifølge Berlingske ønsker Mærsk ikke at give nogen tal fra undersøgelsen, men oplyser, at flere nye sager er kommet frem, og at omfanget har overrasket virksomheden.

Undersøgelsen kommer efter, at en amerikansk kvinde sidste år i en blog i anonym form beskrev, at hun angiveligt var blevet voldtaget ombord på et Mærsk-skib i 2019.

Sidenhen har Mærsk fyret fem medarbejdere. Dog skete det på grund af overtrædelse af alkoholpolitik samt manglende samarbejde om efterforskningen, har Mærsk tidligere fortalt. Ifølge Mærsk var det ikke muligt at finde nogen beviser på voldtægt.

”På grund af Maersk Line Limiteds (MLL) manglende evne til at tale med nogen af de involverede parter med hensyn til kadettens påstande om seksuelle overgreb, er MLL ikke i stand til at foretage nogen konklusioner med hensyn til voldtægtsanklagen,” lød det dengang fra Mærsk i en kommentar.