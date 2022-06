Ziton får nye ejere og ny kapitalstruktur

Det danske vindrederi Ziton er lykkedes med at lande en aftale med sine långivere og aktionærer, der bl.a. betyder, at rederiet får forlængelse af lån.

Samtidig melder rederiet om at have fået en ny ejer i form af Permira Credit Solutions III Sub Master Euro S.à.r.l. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Ziton har sendt ud fredag.