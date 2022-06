EU-lovgivere afviser udspil til CO2-kvoter for shipping

STRASBOURG – Det var ganske enkelt ikke ambitiøst nok.

Sådan lød en af de centrale bebrejdelser, da et flertal i Europa-Parlamentet onsdag eftermiddag afviste et længe ventet revisionsforslag til unionens kvotehandelssystem, ETS, der har været udset til at have en central rolle i EU’s overordnede klimaambition om at reducere CO2-udledningerne med 55 pct. inden 2030.