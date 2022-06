NGO'er vil have CMA CGM til at droppe ordrer på LNG-skibe

CMA CGM’s ordrer på metanol-drevne containerskibe får ros med på vejen af NGO-samarbejdet Ship it Zero, der i samme ombæring vil have det franske rederi til at droppe sine bestillinger af LNG-drevne skibe.

Reaktionen kommer, efter CMA CGM fredag løftede sløret for 16 nye skibsordrer, hvoraf seks er 15.000 teu skibe, der skal være i stand til at sejle på metanol via dual fuel-motorer, mens de resterende ti ordrer er såkaldt LNG-drevne skibe.

Ordrene får en blandet og for LNG-skibenes vedkommende hård modtagelse af Ship it Zero, som de to NGO’er Stand.earth og Pacific Environment står bag.

Hvis CMA CGM vil være en klimamester, må det afslutte sit LNG-nybygningsprogram og investere fuldt ud i nulemissionsbrændstoffer og fartøjer. Kendra Ulrich, Ship it Zero

NGO’erne har for nylig opfordret CMA CGM og andre containerrederier om kun at bestille CO2-frie skibe. Investeringerne bør ikke mindst føres ud i livet i lyset af de rekordstore overskud, rederierne har kunnet fremlægge i kølvandet på corona-pandemien.

”Hvor vi opmuntres af at se, at CMA CGM endelig foretager investeringer i renere skibe med disse metanol dual-fuel-skibsordrer, forbliver selskabet en af de værste climate offenders blandt containerskibsoperatører,” lyder det i en kommentar fra Kendra Ulrich, der er Shipping Campaigns Director og Ship IT Zero Campaign Lead hos Stand.earth.

Bør droppes

Foruden de ti nye bestillinger har CMA CGM i forvejen LNG-drevne skibe i drift. Det tæller eksempelvis megaskibet Jacques Saade, der kom på vandet i 2020.

”Det (CMA, red,) har i de seneste år bestilt adskillige fossilgas-drevne nybygninger, heriblandt ni af verdens største LNG-containerskibe. (...) Hvis CMA CGM vil være en klimamester, må det afslutte sit LNG-nybygningsprogram og investere fuldt ud i nulemissionsbrændstoffer og fartøjer,” udtaler Kendra Ulrich.

CMA CGM og andre rederier har ved flere lejligheder betegnet LNG som den bedst tilgængelige løsning nu og her til at sænke shipping-industriens store CO2-forurening.

På den anden side fremhæver kritikere som Ship it Zero og Verdensbanken, at der med den flydende naturgas er tale om et fossilt brændstof, som udleder den skadelige drivhusgas metan.

Anser LNG som bedst tilgængelige løsning

ShippingWatch har spurgt CMA CGM om en kommentar på NGO’ens opfordring, men rederiet er ikke vendt tilbage.

Så sent som i sidste uge gentog det franske rederi dog over for ShippingWatch, at man anser LNG som den bedste løsning nu og her.

”I dag er dual fuel skibe, der er drevet af LNG stadig den bedste, mulige løsning, når det gælder om at sætte en proces i gang, der skal reducere udledningen af CO2, herunder at forbedre luftkvaliteten,” lød det i sidste uge fra CMA CGM.

I dag er dual fuel skibe, der er drevet af LNG stadig den bedste, mulige løsning, når det gælder om at sætte en proces i gang, der skal reducere udledningen af CO2, herunder at forbedre luftkvaliteten. CMA CGM i kommentar i sidste uge til ShippingWatch

De seks metanol-drevne og 15.000 teu. store containerskibe, som CMA CGM har bestilt, ventes at ramme vandet inden udgangen af 2025. De 16 bestillinger bringer rederiets samlede ordrebog op på 69 skibe, oplyste CMA CGM fredag.

CMA CGM har sat et mål om at blive klimaneutral i 2050.

CMA CGM tredobler resultat - bestiller første metanol-skibe

CMA CGM: Adgangen til grønt fuel afgør omstillingen af flåden

NGO’er vil presse Ikea til at satse på bæredygtig shipping