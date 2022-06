Mærsk hyrede sikkerhedsfirma til at få ansatte ud af Ukraine

Da Ruslands soldater tidligere på året krydsede grænsen til Ukraine, havde Mærsk i alt omkring 600 ukrainske medarbejdere - hovedparten søfolk, og derfor var det en stor og omfattende opgave at få klarhed over, hvad der skulle gøres i den tilspidsede situation.

Men løsningen blev at hyre et sikkerhedsfirma, bestående af en tidligere soldat i Jægerkorpset, til at redde de ansatte ud af det, der endte med at blive en krigszone. Det fortæller jægersoldaten Norman Kristiansen i dag i et interview med Berlingske.