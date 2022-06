Skibsejere indgår stadig flere langvarige charteraftaler med rederier

Rederier bliver i stadig højere grad nødt til at indgå langvarige charterkontrakter med skibsejere for at være sikre på, at de har tilstrækkelig fragtkapacitet.

Ifølge Alphaliner skal under 20 pct. af de børsnoterede skibsejeres charterkapacitet fornys inden udgangen af 2023. Det er ”en af de laveste kvotienter, man har oplevet på det moderne containermarked,” skriver analysehuset.