Containerrater på lange kontrakter stiger med 30 pct. på en måned

Containerraterne på lange kontrakter steg i hidtil uset grad i maj. Stigningen var ikke mindre end 30,1 pct. i forhold til måneden før, og på et år er den type rater steget med hele 150,6 pct., viser nye tal fra analysehuset Xeneta.

”Det er en svimlende udvikling,” siger Xenetas topchef, Patrik Berglund i en pressemeddelelse. Han tilføjer, at analysehuset i sidste måned forudså en stigning på 11 pct., og at man dengang spurgte sig selv, hvordan det kunne være muligt med så højt et tal.