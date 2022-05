Nye oliesanktioner ændrer ikke hverdagen for tankrederierne – foreløbigt

Det kommer ikke til at ændre hverdagen for tankrederierne - i hvert fald ikke foreløbigt - at EU netop har landet sin sjette sanktionspakke, der betyder et forbud mod import af russisk olie.

Hos Maersk Tankers lyder meldingen, at man fortsat vil overvåge situationen tæt og overholde de sanktioner, der måtte blive pålagt, ligesom rederiet fortsat er forpligtet til at gennemføre eksisterende kontrakter.