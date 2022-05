DP World roser P&O Ferries efter afskedigelser af 800 ansatte

Ledelsen af P&O Ferries stod i marts over for et valg om enten at fyre 800 medarbejdere – eller lukke det skrantende færgerederi.

Så alvorlig var situationen ifølge topchefen for P&O’s ejer, DP World, da rederiet i marts udløste et ramaskrig i Storbritannien ved at skille sig af med de mange ansatte for at erstatte dem med billig, udenlandsk arbejdskraft.