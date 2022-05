Vindeventyr, fusionsdrama, Bunker Holding: Overblik over ugen på ShippingWatch

Gigantisk havvind-plan vil kræve milliardinvesteringer

Fire EU-lande – Danmark, Tyskland, Holland og Belgien – fremlagde i onsdags planer om en gigantisk satsning på havvind i Nordsøen. Danske vindrederier og pensionsbranchen forudser, at planen vil kræve millardinvesteringer for at realisere målet om en kapacitet på 150 GW – halvdelen af EU’s behov – i 2050 ved hjælp af 10.000 havvindmøller.

Mikkel Gleerup, CEO i vindrederiet Cadeler, kalder planen ambitiøs og siger, at ”der er mange ting, der skal falde i hak for at den kan realiseres.” Statsministeren erkender, at det tager for lang tid for de danske myndigheder at godkende havvindprojekter.

Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix and CMB

Sa verys-familien taber slaget om Euronav-fusion



Flere ugers drama om den planlagte fusion mellem tankrederierne Euronav og Frontline nåede en foreløbig kulmination torsdag, da et stort flertal af Euronavs aktionærer forkastede Saverys-familiens planer om at forpurre fusionen. På Euronavs generalforsamling i Antwerpen afviste aktionærerne det belgiske shippingdynastis kandidater til bestyrelsen. Dermed tyder meget på, at fusionen med Frontline, der er en del af shippingmagnaten John Fredriksens imperium, kommer til at ske.

Foto: PR-FOTO

Bunke r Holdi ng lander næstbedste resul tat nogensinde

Bunker Holding, verdens største leverandør af skibsbrændstoffer, fik i 2021/2022 ”det næstbedste resultat” i koncernens historie. Det fortæller topchef Keld R. Demant til ShippingWatch i sit første interview efter ”opslidende retssag.”

Topchef i Bunker Holding: Vi lander det næstbedste regnskabsresultat nogensinde

Foto: Gunnar Eide/Odfjell

Ny topchef hos Odfjell lægger op til ”lidt justering”

Odfjell-familien har som afløser for Kristian Mørch valgt Harald Forland som ny CEO. Han kender om nogen kemikalietankrederiet indefra og vil sikre kontinuitet. I et interview med ShippingWatch siger Fotland bl.a., at Odfjell er positive over for konsolidering med de rette partnere, men at man ikke har haft kontakt med konkurrenten Stolt-Nielsen. Han tvivler også på, at konkurrencemyndighederne ville godtage en fusion mellem de to store spillere inden for kemikalietank.

Harald Fotland tager over i Odfjell: "Målene ligger fast, men der kan jo selvfølgelig blive lidt justering"







Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Tysk skibsreder er forsigtig med store investeringer

Kassen er spækket med kontanter, som kunne investeres, men tyske Schulte Group holder foreløbig på pengene. ”Der er simpelthen for stor usikkerhed,” siger gruppens formand, Heinrich Schulte, i et åbenhjertigt interview på konferencen Marine Money i Hamborg.

Tysk skibsreder holder på pengene: ”Der er simpelthen for stor usikkerhed”

