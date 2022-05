Gigantisk hop i reefer-rater på Stillehavet

Det er blevet markant dyrere at fragte kølegods over Stillehavet i den seneste tid – ikke mindst hvis man vil sikre stabilitet i forsyningskæden ved at indgå langtidskontrakter.

Ifølge analysehuset Xeneta er raterne på etårskontrakter for kølecontainere, de såkaldte reefers, steget med ca. 2000 dollar – eller næsten 60 pct. – for en 40-fods enhed.