Rotorsejl på Scandlines-færger giver lavere CO2-udslip

Passagerer på ruten mellem Gedser og Rostock kommer fremover til at efterlade et lavere klimaaftryk, når de sejler med de to hybridfærger ’Berlin’ og ’Copenhagen’.

Scandlines har afsluttet installationen af et 30 meter højt, cylinderformet rotorsejl på Berlin, der dermed bliver det andet af færgerederiets skibe, der har denne form for vindkraftteknologi om bord.