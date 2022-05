Kapitalfond forbereder fælles platform for Molslinjen og norsk rederi

EQT, der ejer de to nordiske rederier Molslinjen og Torghatten, har samlet ejerskabet af rederierne i nyt holdingselskab. Hverken EQT eller Molslinjen vil kommentere, om det er et skridt mod en fusion, men Molslinjens direktør kalder det over for MobilityWatch ”helt naturligt” at skabe en fælles struktur.