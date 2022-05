Norden lander overskud på 117 millioner dollar i første kvartal

Det danske tank- og tørlastselskab har fået stor fremgang i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

Norden får for første kvartal et overskud på 117,1 mio. dollar mod et underskud på 14,9 mio. dollar samme periode sidste år, hvor lav efterspørgsel og mange skibe skabte et historisk svagt kvartal for tankmarkedet. Første kvartal plejer ellers at være højsæson for transport af olieprodukter.