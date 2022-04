Ugens bedste historier fra ShippingWatch

”Kammeratlig samtale” venter transportselskaber hvis høje priser fortsætter

Kunderne ser transportselskaberne tjene styrtende med penge, men fragte færre eller samme antal containere som sidste år. ”Der er måske ved at være lidt mørke skyer i horisonten for rederierne,” vurderer mangeårig afskiber.

Rekordoverskud lurer igen hos de store containerrederier – men flere risici peger nedad

Maersk hæver forventningerne til 2022 men ser lavere efterspørgsel i containermarkedet

Hapag-Lloyd hæver forventninger trods flad volumen-udvikling

Lidl udpeger leder til sit nye containerrederi

Høje rater vil sende indtjening til vejrs i store logistikselskaber trods usikkert 2022

Godsmængderne inden for søfragt faldt i første kvartal, og væksten er i fare, men logistikkoncernerne Kuehne + Nagel og DSV forudser alligevel, at flaskehalse og høje fragtrater vil sikre en stærk indtjening i resten af 2022.

Store logistikselskaber venter at høje rater vil sende indtjening til vejrs trods usikkert 2022

Kuehne + Nagel venter årsresultat på linje med 2021

DSV opjusterer forventningerne efter stor fremgang i første kvartal

Døren lukkes for Sovcomflot af flere store forsikringsselskaber

En række forsikringsselskaber har lukket døren for det sanktionsramte Sovcomflot. Det russiske tankrederi er dermed bragt i en situation, hvor det reelt ikke kan operere på et internationalt marked, forklarer advokat.

Døren lukkes for Sovcomflot af flere store forsikringsselskaber

Gard lukker døren til sanktionsramte Sovcomflot

NTG lukker ned i Rusland og overdrager forretning til russisk ledelse

Toll Groups japanske ejer har givet grønt lys til opkøb i Asien

Toll Group, der ledes af tidligere Maersk-chef Thomas Knudsen, er parat til at foretage opkøb, frem for alt i Asien. Det sker, efter selskabet har fået rettet op på økonomien, fortæller Knudsen til ShippingWatch.

Toll Groups japanske ejer har givet grønt lys til opkøb i Asien

Maersk Product Tankers solgte ud af flåden i elendigt 2021

Maersk Product Tankers solgte ud af tankflåden i et 2021, der gav stort tab. Omvendt gik bundlinjen i plus hos Maersk Tankers. Selskaberne venter at se et forbedret marked i 2022.

Maersk Product Tankers solgte ud af flåden i elendigt 2021

Styrket tankmarked får Norden til at hæve forventninger til 2022

Scorpio Tankers får nyt tab i første kvartal og fortsætter frasalg af skibe

Kraftig stigning i russisk råolie der sejles til Kina efter Ruslands invasion i Ukraine

