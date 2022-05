Syv dommere i Højesteret har afgjort spektakulær sag om erstatning til søfolk

Da Edwin de Guzman Waje i 2010 kom ud for en alvorlig arbejdsulykke på et tankskib ejet af rederiet Torm, kunne ingen have forestillet sig, at han skulle blive ufrivillig hovedperson i en række retssager, der først fik deres afslutning onsdag.

Da afsagde Højesteret dom i en sag om erstatningsansvar, hvor Ankestyrelsen, bistået af fagforbundet Dansk Metal/Metal Maritime, stod over for Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) og søforsikringsselskabet Skulds danske filial.