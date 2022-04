Medarbejderne skal med ombord i skibsfartens grønne omstilling

Uddannelse af medarbejderne er et af nøgleordene, når tempoet i den grønne omstilling stiger, og skibsfarten tager ny og mere avanceret teknologi i brug. For med mere kompleks teknologi bliver risikoen for uheld større.

Det var budskabet fra Esben Poulsson, formand for International Chamber of Shipping, da han talte ved åbningen af World Maritime Technology Conference i København.